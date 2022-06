Castellana Grotte: Vito Rubino presenta la sua giunta in vista del ballottaggio

CASTELLANA GROTTE (BA) - Domani, mercoledì 22 giugno 2022, alle ore 16,00, a Castellana, nella sede del movimento politico “Differenti per Scelta”, in via Materdomini 11, il candidato sindaco del movimento Differenti per Scelta terrà una conferenza stampa.Vito Rubino, nell’incontro con i giornalisti, farà i nomi dei componenti di quella che, in caso di sua elezione a Sindaco, saranno la nuova giunta e vertici e delle società partecipate.“Il risultato elettorale del 12 giugno scorso e i limiti imposti dalla legge elettorale non consentono di dare un governo stabile alla nostra città. Per questo – dichiara Vito Rubino – crediamo di dover coinvolgere i candidati sindaco delle varie coalizioni nonché i consiglieri più suffragati. E mercoledì intendiamo presentare alla città la nostra proposta per uscire da questo impasse.”