Centri estivi: 49 le strutture accreditate al Catalogo comunale, da oggi al via le iscrizioni dei minori da parte delle famiglie interessate

BARI - A conclusione della procedura di registrazione riservata ai soggetti gestori, sono 49 i Centri estivi che risultano correttamente accreditati al Catalogo comunale e ai quali, dalle ore 7 di questa mattina, le famiglie interessate, purché con ISEE uguale o inferiore ai 20.000 € o con un minore con disabilità, possono iscrivere gratuitamente i propri figli (fascia d’età 3-14 anni) perché partecipino alle attività proposte.Per farlo è sufficiente accedere alla piattaforma https://www.sysap.com/centri-estivi-bari/ e registrare i minori selezionando il campo estivo prescelto e le settimane di interesse, con inizio delle attività dal 27 giugno.“Già dalle prime ore di questa mattina - commenta l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano - stiamo registrando centinaia di accessi alla piattaforma predisposta per l’iscrizione gratuita di bambini e ragazzi alle attività dei Centri estivi attivi sul territorio comunale. Una dinamica da click day che conferma il valore e l’apprezzamento da parte dei beneficiari di questa misura, che intende assicurare un periodo di apprendimento e gioco a più di 1.000 bambini della città e, al tempo stesso, far sì che i più piccoli possano vivere e animare i quartieri della città, con particolare attenzione a quelli periferici e segnati da criticità”.Di seguito i 49 Centri estivi accreditati alla misura comunale che, si ricorda, è a sportello fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascun Centro estivo ed è finanziata complessivamente per 350.000 euro con fondi del PON Metro 2014/20:1. Quelli che il SUP, lungomare IX Maggio 98, San Girolamo2. Hub Nest Bari, via Manzoni 226/A, Libertà3. IC Umberto I - San Nicola, via Carducci 10, Murat4. Polo educativo Carmine, via Carmine 11, San Nicola5. Campusmania 2022 - Palamartino, via Anita Garibaldi 3, Libertà6. Che bella è.....l’estate con noi!!, via Toscana 6, San Paolo7. Che bella è.....l’estate con noi!! Parte 2, via Toscana 6, San Paolo8. Estate ragazzi - medie via Martiri d’Otranto 65, Libertà9. Estate ragazzi-elementari via Martiri d’Otranto 65, Libertà10. Spazio13 / Pirates Game Camp - Touplay, via Colonnello De Cristoforis 8, Libertà11. Summer Camp 2022, via M. Garruba 108, Murat12. Accademia dello spettacolo Unika, via Giovanni XXIII 40, Picone13. Asd The Studio II strada privata Borrelli 18, Carrassi14. Grest 2022, via Giulio Petroni 138 A-B Carbonara15. Kinè - La Cinegiocoteca, via De Ruggiero 54, San Pasquale16. Splah 2, via Maratona 1, Libertà17. Di Cagno Estate, corso Alcide De Gasperi 320, Poggiofranco18. Piccolissimi, corso Alcide De Gasperi 320, Carbonara19. Area Surf Torre Quetta X, lungomare Di Cagno Abbrescia, Japigia20. Asd Anastasis Bari, via Caldarola 30, Japigia21. “Un’estate ... a colori! 3.0”, viale Caduti del 28 Luglio 1943, Madonnella22. Cooperativa sociale Siloe, via Bari16/B, Torre a Mare23. Idee Aps, via Loiacono, 20 e Torre Quetta, Japigia24. Il giardino di BAC, strada Caggiano Ponte, Palese25. Levante Sport Center, prolungamento tangenziale sud via Caldarola 6, Japigia26. Magic Summer Camp - “Verga” trav. via Pantaleo Carabellese36/A, Japigia27. Orto urbano Campagneros, via Raffaelle Bovio, Mungivacca28. Palacamp2022 via Turati, San Pasquale29. Accademia summer school Ritorno alle arti, piazzetta Eleonora 1, San Pio30. Palalaforgia, via Sardegna, San Paolo31. Campi sportivi all’aperto San Pio Torricella, via Vito Rosa, San Pio32. Centro sportivo “De Palo”, via Napoli 423, Palese33. Matabù - parrocchia San Nicola, piazza Mariano Magrassi 1, Catino34. Summer camp parco Collodi, via Leonardo Del Turco, Palese35. Asd Snupy calcio Bari, via Vaccarella 53, Carbonara36. Centro sportivo De Matteo, via Antonio Quaranta 90/A, Carbonara37. Itc Calamandrei, via Del Bufalo 1, Ceglie del Campo38. Opera San Nicola, via Manzoni 26-28, Carbonara39. Palazzetto dello sport Carbonara, via Fratelli De Filippo 22, Carbonara40. Asilo nel bosco - madri Giardino - scuola Marconi, via del Faro 6, Marconi41. Ass. Filoxenia amici di Mattia, stadio del nuoto in via di Maratona, Marconi42. Bike park “Nessuno escluso”, via Vincenzo Ricchioni 1, San Paolo43. Campo sportivo comunale largo Montessori 1, San Paolo44. Cus vacanze, lungomare Starita 1/A-B, Marconi45. E.....state con Asfa, lungomare Starita 1B, Marconi46. San Paolo camp - parrocchia “Madre della Divina Provvidenza”, San Paolo47. San Paolo camp Parte 2 - parrocchia “Madre della Divina Provvidenza”, San Paolo48. Summer sport fun, via Vito Lonero 1, San Paolo49. +Insieme - missione estate 2022, via G. Gentile, Japigia.