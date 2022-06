CIA Puglia: conferenza stampa e azioni di mobilitazione per l’agricoltura

Lunedì 27 giugno, alle ore 10.30, all’Hotel Parco dei Principi di Bari l’incontro con giornalisti e istituzioni

BARI - Una conferenza stampa per illustrare le iniziative di mobilitazione che CIA Agricoltori Italiani Puglia metterà in campo, in tutta la regione, a difesa dell’agricoltura pugliese.La conferenza stampa si terrà a Bari lunedì 27 giugno, dalle ore 10.30, all’Hotel Parco dei Principi (via Vito Vasile 6, prolungamento Viale Europa). All’incontro con i giornalisti, CIA Puglia ha invitato anche i parlamentari pugliesi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e tutti i consiglieri regionali.A spiegare i motivi e le azioni della mobilitazione, saranno presenti Gennaro Sicolo, presidente di CIA Agricoltori Italiani Puglia, e i dirigenti provinciali dell’organizzazione di tutte le aree territoriali.Problemi vecchi e nuovi, hanno portato l’agricoltura pugliese a vivere in queste settimane una crisi senza precedenti che non sta risparmiando alcun settore.Alcune criticità strutturali e infrastrutturali sono ataviche. A queste, si sommano le emergenze che vanno aggravandosi giorno dopo giorno legate all’aumento esponenziale dei prezzi delle materie prime e dei carburanti. Uno scenario reso ancora più pesante dalle conseguenze drammatiche inerenti a Xylella fastidiosa, fauna selvatica, cambiamenti climatici, stato di perenne inefficienza dei Consorzi di Bonifica commissariati, squilibrio nei rapporti con la GDO (Grande Distribuzione Organizzata).. La mobilitazione dell’organizzazione, dunque, servirà a concentrare l’agenda politico-istituzionale sulle proposte da adottare e le azioni da intraprendere al fine di scongiurare la chiusura di centinaia di aziende agricole in tutta la Puglia, per garantire il giusto reddito alle imprese del comparto ed evitare la perdita di migliaia di posti di lavoro.