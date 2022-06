Serie B: Lamberto Zauli nuovo allenatore del Sud Tirol

L’ obiettivo del Sud Tirol nella prossima stagione sarà raggiungere la salvezza. Zauli ha dichiarato: “Sarà la prima volta che allenerò in Serie B. Sono contento di avere scelto il Sud Tirol. Cercherò di proporre un gioco abbastanza veloce e di valorizzare le qualità tecniche dei calciatori che avrò a disposizione. Sono ambizioso e desidero ottenere buoni risultati”.

In Serie B Lamberto Zauli 50 anni è il nuovo allenatore del Sud Tirol. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Nella scorsa stagione Zauli è stato il tecnico della Juventus Under 23 in Serie C che ha portato alla qualificazione ai Play Off.