E' online il video di “Le mans”, il nuovo singolo di Federico Rossi

Come nell’immaginario delle auto da corsa del film di Steve Mc Queen “Le 24 Ore di Le Mans (Le Mans)” del 1971 ambientato sul circuito di Le Mans durante la 24 ore del 1970 e girato su una Porsche 908 regolarmente iscritta alla gara, il video è stato girato, per la regia di Borotalco.Tv da un’idea di Federico Rossi, Michele Ronchetti e Angelo Calculli, nel circuito Porsche Experience Center in Franciacorta, il primo luogo in Italia dove poter vivere un'esperienza Porsche a 360.

Il videoclip è ispirato ad una corsa, quella tra passato, presente e futuro di Federico. Un brano spensierato con note di malinconia.

La storia rappresenta un sogno di una gara tra due macchine guidate da Federico e una ragazza; i protagonisti condividono il sogno come una relazione e interagiscono nei momenti di preparazione della sfida fino a sfrecciare nel circuito inseguendosi e sorpassandosi. La relazione immaginata nella gara finisce nel presente dove i due vivono un attimo condiviso fisicamente seppur distanti mentalmente, lei in un sogno lui nella realtà.

“La vita e le esperienze ci rendono più maturi e consapevoli”. – racconta Federico – “Oggi so esattamente dove voglio andare e come voglio arrivarci. L'amore, quello vero, lascia strascichi importanti, legami che vale la pena di conservare con cura anche se a volte ci feriscono. La fine di un percorso è l'inizio di una nuova avventura, una nuova corsa che non da tempo di curare le proprie ferite. Il cuore corre Le Mans"

Per questo nuovo singolo, il primo con il nuovo management MK3l l’agenzia guidata dall’Avvocato Angelo Calculli (dopo “Pesche” e “Non è mai troppo tardi” certificati Platino), Federico Rossi torna a collaborare con Merk&Kremont, la coppia di deejay produttori che hanno contribuito a tutti i suoi successi, mentre per la scrittura si affianca a Federica Abbate e Jacopo Ettorre.