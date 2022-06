Elezioni in Francia: successo di Mélenchon

PARIGI - La maggioranza assoluta del presidente Macron è in bilico dopo che il suo partito ha ottenuto solo lo 0,09% dei voti in più rispetto all'alleanza di sinistra guidata da Mélenchon. Il responso finale arriverà con il ballottaggio di domenica prossima. Nuovo record storico di astinenza alle urne.Mélenchon dichiara: “Il partito di Macron è sconfitto”. Poi spiega: “Al termine di questo primo turno, la Nouvelle union populaire è in testa, presente in più di 500 circoscrizioni al secondo turno. Il partito presidenziale alla fine del primo turno è battuto e sconfitto. Per la prima volta nella Quinta Repubblica, un neoeletto presidente non riesce a ottenere la maggioranza nelle elezioni legislative” dice ancora Mélenchon, invitando ad andare a votare domenica prossima per il secondo turno.Non si fa attendere la replica da parte della maggioranza, che "è presente in una stragrande maggioranza di circoscrizioni elettorali" al secondo turno delle elezioni legislative: lo dice la portavoce del governo, Olivia Grégoire, a France 2.