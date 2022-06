Emiliano: "La coalizione che governa la regione vince le comunali in Puglia"

"E dove la coalizione per la Puglia non ha vinto - prosegue -, è andata comunque al ballottaggio con buone prospettive di vittoria finale. Ma la prova più difficile per la maggioranza che ho l’onore di guidare era Taranto, dove PD, Verdi, M5S, Socialisti, CON, le liste civiche del sindaco Melucci e del Presidente della Regione hanno stravinto le elezioni della seconda città della Puglia probabilmente superando il 60% dei voti e dando agli avversari più di venti punti di distacco. Siamo in attesa di sapere ancora adesso se a Castellaneta la nostra coalizione riuscirà a costringere al ballottaggio i suoi avversari. Giornata bellissima per la Puglia e per migliaia e migliaia di pugliesi che hanno dato cosi maggior forza alle loro città e al governo regionale”, conclude Emiliano. "E dove la coalizione per la Puglia non ha vinto - prosegue -, è andata comunque al ballottaggio con buone prospettive di vittoria finale. Ma la prova più difficile per la maggioranza che ho l’onore di guidare era Taranto, dove PD, Verdi, M5S, Socialisti, CON, le liste civiche del sindaco Melucci e del Presidente della Regione hanno stravinto le elezioni della seconda città della Puglia probabilmente superando il 60% dei voti e dando agli avversari più di venti punti di distacco. Siamo in attesa di sapere ancora adesso se a Castellaneta la nostra coalizione riuscirà a costringere al ballottaggio i suoi avversari. Giornata bellissima per la Puglia e per migliaia e migliaia di pugliesi che hanno dato cosi maggior forza alle loro città e al governo regionale”, conclude Emiliano.

BARI - “La coalizione che governa la Regione Puglia vince in tutti i comuni dove non si va al ballottaggio, con l’unica eccezione di Canosa dove vince un raggruppamento civico trasversale. Persino in quei comuni dove per discordie locali non siamo riusciti ad andare totalmente uniti alle volte si è vinto al primo turno". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.