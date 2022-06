Explora Journeys presenta il team guest experience con sette nuove nomine

GINEVRA - Explora Journeys ha presentato oggi il suo team Guest Experience con sette nuove nomine, una squadra di talenti in espansione che si occuperà di definire e offrire agli ospiti un'esperienza di bordo curata nei dettagli, sotto la guida di Jason Gelineau, Head of Product.I professionisti che compongono il team sono stati selezionati con l'obiettivo di posizionare saldamente il nuovo brand lifestyle di lusso del gruppo MSC, ridefinendo i viaggi di lusso sul mare per i viaggiatori più esigenti entro maggio 2023, in occasione del viaggio inaugurale da Barcellona ad Atene della prima delle sue quattro navi, EXPLORA I.Michael Ungerer, CEO di Explora Journeys, ha dichiarato: “I talenti più brillanti del settore continuano a scegliere di lavorare con noi, a riprova dell'interesse che sta suscitando il nostro brand nel segmento del lusso. In linea con il principio della centralità del cliente che contraddistingue la nostra filosofia, i nuovi colleghi, guidati da Jason Gelineau, rivestiranno un ruolo cruciale in relazione ai nostri ospiti, creando per loro un percorso di scoperta e appagamento, per una nuova esperienza sull'oceano. Con due navi in costruzione, siamo perfettamente in linea con i tempi previsti e sempre più impegnati a realizzare un turismo stimolante e sostenibile: il nostro proposito, insieme ai nostri ospiti, è quello di lasciare un'impronta positiva sulle comunità che visiteremo.”Jason Gelineau, Head of Product, parte di Explora Journeys dalla fine del 2021, è responsabile dell'esperienza e delle attività di bordo per gli ospiti. Prima di ricoprire questo ruolo, Jason, che ha una doppia nazionalità canadese e australiana, è stato per tre anni Brand Performance Manager per la divisione crociere di MSC, gestendo le navi basate negli USA e l'isola privata Ocean Cay MSC Marine Reserve. In precedenza è stato Hotel Director di Seabourn Cruises per tre anni, General Manager di Oceania Cruises per otto anni e ha svolto funzioni di bordo per The World of ResidenSea e Silversea Cruises. Jason ha dedicato tutta la sua vita lavorativa all'ospitalità, con circa 24 anni in mare su oltre 35 di carriera.