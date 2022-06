Fondi per lo Scalo merci di Lecce - Surbo, Delli Noci: “Notizia straordinaria per il Salento”

BARI - “Una notizia straordinaria per il Salento nella quale, personalmente e come assessore regionale, ho sempre creduto e che ho ritenuto strategica per lo sviluppo economico della provincia di Lecce e dell’intera Puglia”.Così l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci ha commentato le dichiarazioni della Viceministra delle Infrastrutture Teresa Bellanova, al termine dell’incontro in videoconferenza tenutosi al Mims nel pomeriggio, che ha annunciato per il progetto Scalo merci di Lecce - Surbo l’impegno a individuare la disponibilità di dieci milioni di euro necessari alle opere individuate nella prima fase e che potrebbero essere contemplate nel Contratto di programma tra Rfi e Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, in fase di predisposizione.“L’interlocuzione assidua col Ministero - ha proseguito Delli Noci - e con la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, la forte intesa istituzionale finalizzata a trovare una soluzione adeguata per il territorio dà oggi i suoi frutti. Sono certo che le risorse quantificate per riqualificare e ripristinare lo Scalo di Surbo consentiranno di poter riattivare una infrastruttura fondamentale per rilanciare il tessuto produttivo del Salento e dell’intero Mezzogiorno”.