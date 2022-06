Furgone investe tre persone e ne uccide una nel Napoletano: fermato 29enne

NAPOLI - Un uomo è morto e due donne sono ricoverate in ospedale. Il giovane, fermato oggi, avrebbe travolto volontariamente le tre vittime in due distinte circostanze, come sembra confermare un video dell'accaduto.I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno ritrovato il furgone killer, un Doblò di colore bianco, abbandonato nel Rione De Gasperi nel quartiere di Ponticelli a Napoli. L'uomo dovrà rispondere di omiciio, tentato omicidio e furto.