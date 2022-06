'Ho rispetto per l’acqua’, la Campagna MiTE arriva a Bari

Sarà infatti la città di Bari ad ospitare la nona tappa del Tour H2ROAD ( https://www.horispettoperlacqua.it/h2oroad/ ), che ha già toccato Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Pescara e Roma e Napoli.Il 20 e 21 giugno a Bari, in Piazza Armando Diaz, sarà presente dalle 10 alle 19 un infopoint presso il quale i cittadini potranno recarsi per approfondire il tema del risparmio dell'acqua, ricevere materiale informativo e gadget.Sempre nel capoluogo pugliese si svolgerà lunedì 20 giugno un workshop tecnico riservato agli stakeholder istituzionali, ai gestori del servizio idrico locale, alle associazioni dei consumatori, con l’obiettivo di fare rete e confrontarsi sulle azioni di sensibilizzazione da intraprendere per favorire un uso più consapevole della risorsa idrica (ore 10, Sala Giunta di Palazzo di Città).