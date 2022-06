Il Nuovo Fantarca presenta a Bari il progetto europeo "Cinema in ospedale"

Alla conferenza stampa saranno presenti: Ludovico Abbaticchio – Garante diritti dei minori Regione Puglia, Rosa Barone – Assessora Welfare Regione Puglia, Rocco Palese – Assessore Sanità Regione Puglia, Andrea Coluccia - Responsabile del Creative Europe Desk Italia MEDIA – Ufficio di Bari, Maria Iaia – Preside Circolo Didattico Monte San Michele – referente Scuola in Ospedale Puglia, Giuseppina Caggiano – Professore Associato di Igiene Università di Bari – Direttrice Master Universitario di II livello Scuola in Ospedale e Rosa Ferro – coordinatrice progetto Cinema in Ospedale (Coop Soc Il Nuovo Fantarca). Nel corso dell’incontro con la stampa verrà illustrata la piattaforma “www.cinemainospedale.it dalla quale è possibile accedere a un catalogo ampio e dedicato a bambini e ragazzi dai 3 anni in su. Al progetto hanno aderito ad oggi oltre 110 ospedali presenti nei paesi partners di cui 17 in Italia. Proprio a Bari, Foggia e Lecce questa iniziativa è già stata avviata con successo. “CINEMA IN OSPEDALE – FILM IN HOSPITAL” è stato avviato a gennaio 2021 e terminerà il 30 maggio 2024.

Il Nuovo Fantarca di Bari in rete con altri cinque partners europei J.E.F. (Belgio), Kinodvor (Slovenia), Sedmi Kontinent (Croazia), BUFF (Svezia), Pack Magic (Spagna). Il progetto è cofinanziato da EACEA - European Education and Culture Executive Agency CREAMEDIA-2021 AUDFILMEDU, dal MIC – Ministero Italiano della Cultura – Progetti Speciali, dal Garante per i diritti dei minori della Regione Puglia e vede la partnership dell’Assessorato al Welfare Regione Puglia, l’USR Puglia e la rete delle Scuole in Ospedale in Puglia, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola –ODV, il Centro Sperimentale del Cinema di Torino.