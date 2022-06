'Pingu Starr', tutte le cover dei Pinguini Tattici Nucleari

- “Finalmente abbiamo una band che valorizza le nostre canzoni…”, firmato: Pinguini Tattici Nucleari. La mail giunta da Bergamo ha piacevolmente sorpreso i ragazzi del gruppo “Pingu Starr”, nato nel 2021 ad Alessano, nelle Leccese.L’eco dei loro concerti, a cui assiste un pubblico variegato per età e gusti musicali (non solo millennials) è giunta sino in Lombardia.Si definiscono “una band giovane e affiatata”, nata, appunto, per riproporre il repertorio musicale dei “Pinguini Tattici Nucleari”, gruppo molto affermato e amato, la cui popolarità è andata sempre più crescendo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 2020.La cover-band ha esordito nell’estate 2021 proponendo i più grandi successi del gruppo, da "Ringo Starr" a "Pastello Bianco", da "Scrivile scemo" a "La storia infinita", fino all'ultimo successo "Giovani Wannabe", tutti brani amatissimi dalle radio e presenti nelle piattaforme più popolari di streaming musicale.La band pugliese si compone di quattro elementi, accomunati dalla passione per la musica: Marcello De Carli (voce e chitarra), Lorenzo Montinaro (tastiere e cori), Lorenzo Chiffi (chitarra), Massimiliano Bello (batteria).Il loro refrain: “In un mondo di John e di Paul noi siamo… Pingu Starr!”.Ecco il loro spazio web con tutti i contatti: https://flow.page/pingustarr Facebook: Pingu Starr | Facebook Instagram: Pingu Starr 🐧 (@pingustarr_ptn) • Foto e video di Instagram YouTube: Pingu Starr - YouTube