Il tour di Miss Italia Puglia fa tappa a Manfredonia

Sabato 25 giugno la seconda selezione provinciale del concorso di bellezza

MANFREDONIA (FG) - Seconda Selezione Provinciale per il tour pugliese di Miss Italia che sabato 25 giugno, alle ore 20.30, farà tappa a Manfredonia, in Piazza Maestri d’Ascia.A presentare le Miss protagoniste saranno Serena Sguera, volto noto di Teleregione e padrona di casa del salotto Casa Serena, e Christian Binetti, tra le altre cose presentatore del programma Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda sulla stessa emittente, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un apprezzatissimo monologo contro la violenza sulle donne.Ad allietare la serata nella cittadina che sorge sull’omonimo golfo ed è situata nel Parco Nazionale del Gargano, ci saranno la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e le incursioni di Emanuele Tartanone, storico comico del Mudù.L’evento, è organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la Best Creative Events di Francesco Merafina e con il patrocinio del Comune di Manfredonia.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta Tumori – sez. Bat Pres. Michele Ciniero – charity partner, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè.