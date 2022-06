Il trinitapolese Putignano arbitro nazionale di biliardo ai Campionati italiani a Saint Vicent

Domenico Putignano detto Mimmo, insegnante in pensione è da qualche anno arbitro e direttore di gara di biliardo, una grande soddisfazione per l'arbitro di Trinitapoli che ha già partecipato in diverse competizioni nazionale. Infatti parteciperà ai campionati italiani di biliardo che si terranno a Saint Vincent in Valle d'Aosta dal 21 giugno al 3 luglio 2022."Per me è un grande prestigio aver raggiunto questo importante traguardo, una passione quella del biliardo tenuta da giovanissimo". Congratulazioni da parte della Città di Trinitapoli all'arbitro e direttore di gara del biliardo.