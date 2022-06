cArte e Maschere: primo fine settimana di eventi nel centro di Putignano

L’inaugurazione venerdì sera, 24 giugno. Sabato e domenica spettacoli ed eventi attorno alle Grandi Sculture in Cartapesta

PUTIGNANO (BA) - “cArte e Maschere – Il carnevale si racconta d’estate”, evento estivo della Fondazione Carnevale di Putignano, parte ufficialmente fra pochi giorni, precisamente venerdì 24 giugno, alle ore 20.00, nel suggestivo chiostro del palazzo municipale con l’inaugurazione della mostra “Farinella, la maschera di Putignano” che raccoglie le opere dei maestri cartapestai ispirate alla maschera ufficiale.Seguirà, alle ore 21.00 l’inaugurazione delle Grandi Sculture interattive in cartapesta: 11 opere d’arte ispirate al “carnevale che ci manca”, alte dai 5 ai 12 metri, che renderanno magico il centro di Putignano, da venerdì e per tutta l’estate 2022. I lavori di montaggio delle sculture sono già iniziati e stanno attraendo l’attenzione di curiosi e visitatori. Un effetto sorpresa ad ogni angolo, passeggiando nel centro della cittadina.Venerdì, prologo dell’evento anche nel Villaggio di Farinella, in piazza Aldo Moro. Sarà uno spazio decorato con geometrie e colori ispirati all’abito di Farinella, secondo logiche di urbanistica tattica, e che diverrà centro dell’animazione per famiglie e bambini. Il Villaggio sarà anche impreziosito da una sorpresa luminosa a cura della Faniuolo Illuminazioni, storica azienda di luminarie artistiche.Dalle ore 19.30 i più piccoli saranno coinvolti nei laboratori creativi:- Dipingiamo il Villaggio;- Hi Ho Lab;- Street art “Il corteo di Carnevale” dei giovani rider Davide Curci e Stefano Bora.Il sabato occhi puntati sulle sculture in cartapesta che prenderanno vita. Da splendida scenografia a luoghi animati: attorno alle gigantesche opere si svolgeranno esibizioni di danza, musica e animazione, dalle ore 19.00 circa e fino a tarda ora. Ogni postazione proporrà un’iniziativa differente per accontentare ogni gusto:- Clowneria e giocoleria in piazza San Domenico;- Animazione di strada in piazza Moro dove prenderà vita anche il Villaggio di Farinella;- Spettacolo di danza verticale in via Estramurale a Mezzogiorno;- Narrazione teatrale in via Estramurale a Levante;- Ritmi e musiche afrobrasiliane in Corso Umberto I;- Musica, danza e teatro a Largo Porta Nuova;- Ronde di pizzica tradizionale con musicisti e danzatori in piazza Principe di Piemonte;Sabato sera, da non perdere anche un evento speciale dal titolo “Come una volta”. Nel cuore del borgo antico, precisamente in piazza Santa Maria che ospita l’omonima chiesa con le reliquie di Santo Stefano, da cui trae origine il carnevale di Putignano, si potrà rivivere l’atmosfera della tradizione contadina.Inoltre, alle ore 19.00, nel chiostro del Comune, si svolgerà il Convegno “Maschere e carnevale”.Nel Villaggio di Farinella ideato per intrattenere famiglie e bambini, sabato 25 giugno, sono in programma iniziative dalle ore 18.30 in poi:- Spettacolo teatrale con il Benvenuto di Farinella a cura di Dino Parrotta che veste la maschera ufficiale di Putignano;- Laboratori creativi: Scopriamo la dripping dance e lettura del libro illustrato “Jackson Pollock” – Hi Ho Lab, Open Lab – il laboratorio ludico per truccarsi con la farinella e su Instagram “Tangram di Farinella”;- Street art “Il corteo di Carnevale”;- A chiudere il Villaggio di Farinella, alle ore 20.30 sarà la lettura animata “Farinella e l’asteroide”.“cArte e Maschere” per domenica 26 giugno vi aspetta alle ore 17.00 nel Teatro Comunale per l’annullo filatelico, a cura di Pinuccio Cosacco, con cartoline e francobolli da collezione dedicati all’evento.Il raduno delle maschere pugliesi e italiane partirà, invece, alle ore 19.30 con una delegazione di oltre 40 maschere ufficiali giunte da tutta Italia che, guidata dal padrone di casa, Farinella, passeggerà sfilando per le vie del centro e culminerà intorno alle ore 20.30, in iniziative di intrattenimento nei pressi delle sculture.Il raduno vede la collaborazione attiva del Centro di Coordinamento Maschere Italiane e dell’APS Work in Progress che hanno affiancato la Fondazione Carnevale di Putignano.Nella serata di domenica ritorna l’animazione per i più piccoli nel Villaggio di Farinella dalle ore 18.30 in poi:- Spettacolo “Benvenuto Farinella”;- Laboratori creativi: Maschere di Carta, Maschere Tribali, Hi Ho Lab, Tangram di farinella;- Street art “Il corteo di Carnevale”;- Alle ore 20.30 chiusura del Villaggio con la lettura animata del libro “Farinella e Pantalone”.La partecipazione ai laboratori creativi è libera ma si consiglia la prenotazione ai seguenti contatti: telefono 377.5927002; email travel@carnevalediputignano.it La Fondazione Carnevale di Putignano ringrazia Faniuolo Illuminazioni per un’installazione luminosa allestita per l’evento, e Resina Color e Ventrella Legnami per il supporto rivolto ai giovani creativi coinvolti nelle attività del Villaggio di Farinella.cArte e Maschere proseguirà nel fine settimana successivo, dal 1 al 3 luglio, culminerà con la parata musicale diretta da ROY PACI: il 3 luglio dalle ore 19.30. Un appuntamento unico e irripetibile.