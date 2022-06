L'artista country Orville Peck pubblica la nuova cover Amazon Original di "Mona Lisas and Mad Hatters" di Elton John

La nuovissima traccia Amazon Original fa parte delle celebrazioni per il Pride Month di Amazon Music

MILANO - Amazon Music svela oggi una nuovissima cover Amazon Original del classico di Elton John "Monna Lisas and Mad Hatters", del cantante/cantautore e famoso artista country, Orville Peck. Pubblicata come parte delle celebrazioni del Pride Month di Amazon Music, la nuova versione della canzone di Orville porta in primo piano le influenze country della canzone originale risultando in una nuova entusiasmante cover che rende omaggio all’originale e contemporaneamente esplora nuove direzioni. Apparendo su Proud, la playlist globale di Amazon Music che celebra la nuova musica degli artisti LGBTQ+ 365 giorni all'anno, la canzone è ora disponibile per lo streaming.“Ho scelto questa canzone perché da piccolo è sempre stata una delle mie preferite. Penso che la narrazione in essa contenuta sia evocativa e bella. È allo stesso tempo spiritosa e stravagante, ma anche straziante. Adoro la combinazione di queste due cose” ha dichiarato Orville Peck.Ascolta la hit di Orville Peck – “Mona Lisas and Mad Hatters” qui: http://amzn.to/proudL’Amazon Original di Orville Peck fa parte delle celebrazioni del Pride Month di Amazon Music. Per tutto giugno, Amazon Music rilascerà una serie di contenuti che celebrano la gioia del Pride, mettendo in luce gli artisti che stanno infrangendo tutte le barriere. Gli appassionati di musica potranno ascoltare PROUD, la playlist globale di Amazon Music che pone in risalto la nuova musica di artisti LGBTQ+, nonché Orgullo, una playlist dedicata agli artisti LGBTQ+ latini. Oltre all'Amazon Original di Peck, PROUD ospiterà una serie di nuovissimi brani Amazon Original per tutta l'estate, inclusa l'esilarante cover di Kim Petras di "Running Up That Hill" di Kate Bush, che è stata rilasciata il 1° giugno per dare il via al Pride Month. All'inizio di questo mese, Angel Olsen e il regista Kimberly Stuckwisch hanno debuttato con Big Time, un nuovo film Amazon Original presentato da Amazon Music per il Pride Month e presentato in anteprima sul canale Amazon Music su Twitch e sull'app Amazon Music.L'uscita dell’Amazon Original di Orville Peck segue l'uscita del suo secondo album di questa primavera, Bronco. Un consumato narratore, il country rock ispirato Bronco ha giocato sul tema del cavallo che si trova così spesso nel lavoro di Orville, ma questa volta con un'esplorazione della libertà, liberandosi da ciò che lo lega e da tutto ciò che è selvaggio e primitivo. Bronco segue ed è costruito sul precedente album di Peck, Pony e l'EP Show Pony, che esplorava i temi dell'amore, della perdita e della solitudine, ma ampia l'arco narrativo in una traiettoria più audace, nuova e calda.I fan possono ascoltare la nuova canzone di Orville Peck semplicemente chiedendo "Alexa, riproduci l’Amazon Original di Orville Peck" nell'app Amazon Music per iOS e Android e sui dispositivi abilitati per Alexa. Oltre alla nuova traccia, gli ascoltatori di Amazon Music possono accedere a centinaia di Amazon Originals, di artisti emergenti e affermati di numerosi generi, disponibili per lo streaming e l'acquisto solo su Amazon Music.