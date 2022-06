Lavori fra Battipaglia e Taranto: modifiche a Frecce, Intercity e Regionali

ROMA - Lavori infrastrutturali sulla linea Battipaglia – Taranto e inevitabili effetti, da domenica 12 giugno fino all’8 agosto, sulla normale programmazione di Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia. Rete Ferroviaria Italiana ha programmato importanti attività di manutenzione straordinaria sulla linea che collega la Campania alla Puglia, fra Battipaglia e Taranto, passando per Potenza e Metaponto. Lo rende noto Fsi.Per questo motivo - si apprende in una nota - il Frecciarossa che collega Taranto e Milano, toccando le principali città servite dell’Alta Velocità, viene sostituito con autobus fra Battipaglia e Taranto, in coincidenza con l’arrivo e la partenza del treno. Anche gli Intercity sono sospesi in questo periodo nel tratto interessati dai lavori. I collegamenti mantengono le stesse fermate anche nei tratti percorsi in autobus.Gli autobus sostitutivi sono previsti anche per i Regionali di Trenitalia nei collegamenti Taranto/Potenza-Salerno e viceversa e fra Napoli/Salerno e Buccino che saranno limitati e originari da Eboli.I sistemi di vendita di Trenitalia sono aggiornati con le modifiche così come tutti i canali di informazione di Trenitalia e RFI.I lavori di RFI sono stati programmati per limitare il più possibile i disagi e allo stesso tempo consentire, a fine interventi, di migliorare la gestione della circolazione dei treni.In particolare, saranno realizzati interventi per il completamento e l’attivazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) nelle stazioni di Baragiano e Bella Muro, che garantiranno migliori performance dell’infrastruttura ferroviaria. Previsti anche lavori di manutenzione straordinaria alle opere d’arte presenti lungo le tratte Grassano-Salandra, Salandra-Ferrandina e fra Vaglio e Brindisi di Montagna.