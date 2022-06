Lecce: incontro con la delegazione della 'Mississipi State University'

LECCE - Il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, assieme alla Prorettrice vicaria Maria Antonietta Aiello, hanno incontrato in Rettorato una delegazione della Mississipi State University guidata dal Prorettore all’Internazionalizzazione Daniel B. Reynolds: assieme a Trey Breckenridge, High Performance Computing Collaboratory Director, al professor Alex Thomasson, head and endowed chair del Dipartimento di Agricultural and Biological Engineering e a Domenico Parisi, senior advisor for European and Data Science Development, si è parlato di future collaborazioni soprattutto nel campo delle “smart technologies for sustainable agriculture”.

«Un incontro conoscitivo molto proficuo», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «che ci ha dato l’opportunità di illustrare e mettere a confronto risorse e competenze. C’è un forte interesse da parte della Mississipi State University a sviluppare un programma integrato di collaborazione nell’area dell’agricoltura sostenibile, una delle loro principali aree di specializzazione. Al fine di essere immediatamente operativi, abbiamo già definito un piano di lavoro per i prossimi mesi: in autunno realizzeremo un workshop congiunto qui nel Salento, che sarà preceduto da una mia visita presso il loro Ateneo; mentre in primavera organizzeremo una “spring school” sul tema delle “smart technologies for sustainable agriculture”, con il coinvolgimento di docenti di entrambe le università. Un tema di fondamentale importanza per il nostro territorio, che potrà avvalersi dunque di un partner strategico per la proiezione internazionale, con indubbie positive ricadute anche per la formazione dei nostri studenti. È peraltro nostra intenzione coinvolgere questa importante Università anche nel progetto sulla rigenerazione sostenibile dell’agricoltura e del paesaggio dei territori colpiti dalla Xylella, che ci vede partner del DAJS (Distretto agroalimentare di qualità jonico salentino)».

«I colleghi della delegazione hanno apprezzato la visita all’Università del Salento, tornandone entusiasti per l’opportunità di avviare forme di collaborazione sui temi della sostenibilità», commenta il Rettore della Mississipi State University David Shaw, «Credo che il tema delle “smart technologies for sustainable agriculture” sia estremamente importante per rispondere alla crescente domanda di produzioni alimentari di alta qualità, preservando allo stesso tempo l’ambiente e le risorse naturali. Sono certo che questa partnership possa creare opportunità per i nostri studenti in una dimensione di cittadinanza internazionale, così come per la nostra facoltà, nell’ottica dell’approfondimento delle collaborazioni internazionale in differenti contesti».