Borgo Egnazia e Uniba lanciano la 1a edizione del Master in Hospitality & Revenue Management

SAVELLETRI DI FASANO (BR) – Investire nella formazione dei giovani talenti dell’Ospitalità è il primo passo per promuovere il progresso del settore e del territorio. Per questo motivo, Borgo Egnazia, realtà da sempre attenta alla valorizzazione del territorio e delle persone, ha promosso e supportato l’avvio della prima edizione del Master in Hospitality & Revenue Management presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’Anno Accademico 2021/2022.È già partita la selezione per l’ammissione allo Short Master, del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, che resterà aperta fino al 15 luglio: al Master potranno partecipare fino ad un massimo di 30 studenti. Il corso si rivolge a laureati di ogni disciplina che abbiano interesse verso il settore dell’Ospitalità, ma la selezione è aperta anche a profili meritevoli che, in assenza di titolo di laurea, abbiano maturato un’esperienza almeno biennale nel settore turistico.Borgo Egnazia è stata parte attiva nella definizione dell’offerta formativa, collaborando a stretto contatto con il corpo docenti per strutturare un programma che fosse in linea con le esigenze del mercato del lavoro dell’Ospitalità e con le nuove sfide del settore. In particolare, gli studenti del Master seguiranno corsi come Dinamiche organizzative e gestionali delle aziende turistiche, Turismo sostenibile, Analisi di bilancio per un’azienda alberghiera, il Revenue Management nel settore dell’ospitalità.Borgo Egnazia, inoltre, ha messo a disposizione due borse di studio a copertura totale delle quote di iscrizione per gli studenti che, secondo i criteri di selezione indicati nel bando, risulteranno più meritevoli."La formazione per noi è una chiave fondamentale per la crescita delle nostre persone e del settore, soprattutto in un momento come questo, estremamente dinamico e aperto a nuove sfide. La collaborazione con l’Università degli Studi di Bari è motivo di grande orgoglio, perché ci permette di raggiungere un traguardo importante: mettere a disposizione di studenti e giovani talenti il bagaglio della conoscenza che abbiamo sviluppato nel corso di questi anni, favorendo così anche la crescita professionale nel settore e sul territorio.” - Ha dichiarato Aldo Melpignano, Owner e Managing Director di San Domenico Hotels.I dettagli tecnici sulla procedura di candidatura e di successiva iscrizione allo Short Master, così come un maggiore grado di dettaglio sui contenuti offerti e sui profili formativi del corso sono disponibili sul sito dell’Università di Bari a questo link: https://www.uniba.it/it/didattica/master-universitari/short-master/2021-2022