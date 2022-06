Leo: “Al lavoro per garantire il sostegno e continuità ai servizi educativi per la prima infanzia 2022/2023”

BARI - “Con l’introduzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, i servizi educativi da 0 a 3 anni sono parte ormai del sistema dell’istruzione”, ha dichiarato l’assessore regionale al ramo, Sebastiano Leo, che ha aggiunto: “Il Dipartimento Lavoro, Istruzione e Formazione sta lavorando per assicurare la continuità nell’erogazione di contributi economici per le famiglie con minori da 0 a 3 anni. Un segmento, questo, per noi particolarmente delicato cui l’assessorato riserva la massima attenzione e priorità, lavorando alacremente per garantire continuità e qualità ai servizi per la prima infanzia. Siamo alle soglie di una nuova programmazione europea che, con il passaggio definitivo di competenza del segmento 0-3 anni dal Welfare all’Istruzione, porterà ad un ripensamento condiviso del sistema integrato di educazione e istruzione e delle modalità di erogazione dei relativi servizi.Nonostante la complessità oggettiva del cambiamento in essere, vogliamo rassicurare tutte le famiglie interessate: saranno garantiti in continuità i contributi per l’accesso ai servizi per la prima Infanzia e al contempo stiamo lavorando per nuove soluzioni per la prossima programmazione.I bambini e le bambine sono il nostro presente ma anche il futuro, moltiplicare le opportunità di crescita e sviluppo a loro disposizione è una sfida troppo importante per non affrontarla insieme con le famiglie e la comunità”, ha concluso l’assessore Leo.