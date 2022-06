L'ex premier Giuseppe Conte a Polignano il 9 giugno

L’evento clou per il MoVimento 5 Stelle, unico simbolo nazionale che si presenta a Polignano, sarà giovedì quando nel pomeriggio, alle ore 18:30, approderà a Polignano l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte.





“Non posso che accogliere con piacere la volontà dei nostri portavoce nazionali e del presidente del nostro movimento di sostenere la mia candidatura a sindaco – commenta Maria La Ghezza – Ciò rappresenta un onore e un riconoscimento a cinque anni di opposizione portata avanti con tenacia, determinazione e proposizione costruttiva”.

BARI - I vertici del MoVimento 5 Stelle scendono in campo a sostegno del “Progetto Civico” di Maria La Ghezza, candidata sindaco e consigliera comunale per i 5 Stelle nell’ultimo quinquennio. Si inizia lunedì 6 giugno con il vicepresidente 5 Stelle Riccardo Ricciardi che sarà in piazza Moro con i candidati consiglieri 5 Stelle alle ore 22:00. A seguire, martedì 7 giugno alle ore 20:20, sarà la volta di Davide Crippa, presidente del gruppo parlamentare M5S alla Camera. Lo rende noto il M5S.