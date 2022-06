Lungomare di Libri: si inizia con 'Leggere il mondo'

BARI - Si inizia a “Leggere il mondo” a Bari, domani, venerdì 1 luglio, con Lungomare di Libri. La seconda edizione della manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto, da domani fino a domenica 3 luglio, propone sin dalla giornata inaugurale un programma ricco di appuntamenti.Alle 18.30, nella Terrazza del Fortino Sant’Antonio (ingresso via Venezia) il convegno Leggere il Sud per comprendere le ragioni profonde delle differenze nella diffusione della lettura tra Settentrione e Meridione, con gli interventi di Loredana Capone, Vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Marianna Capozza, direttrice della Biblioteca Civica “Prospero Rendella” di Monopoli (Ba), l’editrice Claudia Coga, il direttore della “Gazzetta del Mezzogiorno” Oscar Iarussi, Nicola Lagioia, scrittore e direttore del Salone del Libro, Maria Laterza, anima della storica libreria di famiglia a Bari, Orietta Limitone, presidente dei Presìdi del Libro, Rocco Pinto, libraio ideatore di “Portici di carta” di Torino e coordinatore dei librai di “Lungomare di libri”, Vincenzo Santoro, responsabile del Dipartimento Cultura e Turismo dell’ANCI.Valentina Petrini, autrice di Il cielo oltre e polveri. Storie, tragedie e menzogne sull’Ilva (Solferino), inaugura il primo degli incontri con gli autori, alle 19:00, in Largo Vito Maurogiovanni (nei pressi di via Venezia 41). Con lei dialogherà l’economista Gianfranco Viesti, modera Fulvio Colucci, giornalista. Alle 19:30 (sala interna del Fortino Sant’Antonio, ingresso da via Manfredi), Rita Lopez presenterà il suo romanzo Fuori da ogni tempo (Besa Muci). Alle 20:00 si torna sulla terrazza del Fortino Sant’Antonio con Francesca Cavallo e il suo Ho un fuoco nel cassetto (Salani) del quale parlerà con Rosy Paparella (in collaborazione con l'Associazione Mixed). Chiara Tagliaferri sarà in largo Vito Maurogiovanni con il suo romanzo d’esordio Strega comanda colore (Mondadori) insieme a Annamaria Minunno (20:30).Domani si inaugurano anche gli appuntamenti per i più piccoli, a cura dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari con la rete di Bari Social Book e la rete territoriale dei servizi educativi, con Ponti e notti di pace (ore 21:00, sala interna del Fortino Sant’Antonio), percorsi di lettura interculturale tra culture, generazioni, territorio e comunità multietniche. Consigliato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.A chiudere la prima serata, alle 21.30, sulla terrazza del Fortino, sarà un ospite di assoluto rilievo: il teologo Vito Mancuso con la sua lectio magistralis Una nuova utopia per l’Occidente, introdotto dalla giornalista Michela Di Trani.Anche per questa edizione una grande mostra allestita nel Teatro Margherita farà da cornice alla tre giorni di Lungomare di libri. È l’esposizione “Obey. Peace revolution” promossa dalla Città di Bari, prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi con il supporto territoriale di Cime, con il sostegno di Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e Pugliapromozione, visitabile per tutta l’estate. Per i tre giorni di Lungomare di libri l’ingresso alla mostra è al prezzo ridotto di 3 euro.Lungo la Muraglia, nel tratto compreso tra piazza del Ferrarese e il Fortino, tornano le casette con 19 librerie della Città Metropolitana di Bari, dove si potranno acquistare i libri e conoscere da vicino le storie di chi ha deciso, come i librai, di mettersi al servizio della comunità in nome della cultura e della conoscenza. Vi sarà anche il camper dell’APE (Associazione Pugliese Editori), in corso Vittorio Emanuele ad angolo con piazza del Ferrarese, per gli incontri con gli autori proposti dagli editori.Gli appuntamenti di Lungomare di libri sono tutti a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.Il programma completo con tutti gli ospiti, gli editori, i librai e gli incontri è consultabile sui siti: comune.bari.it e salonelibro.it.“Lungomare di libri” è ideata dall’Assessorato alle Culture, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Bari, realizzata da Comune di Bari e Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nell’ambito della programmazione dei Presìdi del Libro in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme ai librai di Bari e provincia e di case editrici pugliesi associate all'APE-Associazione Pugliese Editori.L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Bari - Assessorato Alle Culture e Marketing Territoriale.A questo link la cartella stampa che sarà aggiornata di volta in volta con i comunicati delle giornate e le immagini.https://drive.google.com/drive/folders/1OPo15G9fCbgfMUJV-TC4hYo31Uk5mwMo?usp=sharingInfo al pubblico:www.comune.bari.it, www.salonelibro.itFB e IG @lungomaredilibri #lungomaredilibri #weareinpuglia