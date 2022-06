San Ferdinando di Puglia: oggi primo Consiglio comunale della nuova amministrazione Camporeale

Si terrà oggi alle 18 il primo Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia, dopo le elezioni amministrative dello scorso 12 giugno. Appuntamento questo pomeriggio, in seduta straordinaria, in Via Gramsci 53, presso l'auditorium dell'istituto superiore “Dell'Aquila -Staffa”.Di seguito i punti all'ordine del giorno: Insediamento del Consiglio comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali; Elezione del presidente del Consiglio comunale; Elezione del vice-presidente del Consiglio comunale; Giuramento del sindaco; Comunicazione nomina dei componenti della Giunta comunale; Presentazione degli indirizzi generali di governo – linee programmatiche e di mandato; Elezione Commissione elettorale comunale.