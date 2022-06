Margherita di Savoia: il SIB lancia il 'Biliardino day'

- In risposta al provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane per la tassazione dei biliardini equiparandoli a giochi pericolosi, si muove il SIB (Sindacato Italiano Balneari) con il presidente Antonio Capacchione di Margherita di Savoia.Capacchione (SIB): “Contro l’eccesso e l’abuso di burocrazia e fiscalità, a difesa dell'estate tradizionale italiana”. Lanciata la sfida a Mario Draghi per una partita a biliardino.“Biliardino day", in tutte le spiagge italiane! Biliardini, freccette, ping-pong e giochi di società saranno offerti gratuitamente ai clienti degli stabilimenti balneari, è l’evento, il primo del suo genere nel nostro Paese, annunciato da Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio.“La data sarà la domenica successiva all’emanazione del provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane per l’esclusione di questi giochi tradizionali dall'autorizzazione prevista per quelli pericolosi” – ha precisato Capacchione.La giornata del "biliardino day" è a sostegno della richiesta di detassazione di questi giochi, quando sono offerti gratuitamente. È, infatti, assurdo tassare anche nel caso non c'è reddito, così come è assurdo equipararlo ad un gioco pericoloso.Riteniamo necessario incentivare, soprattutto fra i giovani, questi giochi, tradizionali e per tutte le età, che favoriscono il ritorno alla socialità, purtroppo pregiudicata dall'epidemia, e alla manualità compromessa dal digitale. Uno degli slogan sarà, infatti: “Lascia il telefonino e gioca al biliardino!".“I nostri 30.000 stabilimenti balneari sono impegnati a difendere e salvaguardare l'estate e la tradizionale vacanza italiana fatta anche di giochi di società, contro gli eccessi e gli abusi della burocrazia e del fisco” – ha concluso il presidente del Sindacato, che poi, lancia una vera e propria sfida al Premier Mario Draghi: “Invito il Presidente del Consiglio ad una partita di biliardino da tenersi proprio quel giorno…e vinca il migliore”.