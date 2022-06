Margherita di Savoia, prima multa d'Italia ad un lido con il biliardino

La prima multa d’Italia per biliardino non in regola è stata elevata in Puglia, a Margherita di Savoia, nella Bat. E così, anche l’appassionante partita con i giocatori che manovrano tramite le stecche i loro “calciatori”, è servita. Occhio perché la cosa riguarda anche il tavolo da ping pong, il flipper ed il biliardo. Gestore avvisato mezzo salvato.

- Il calciobalilla in spiaggia è proprio l'estate. Da quest’anno, secondo una nuova norma, è stato regolamentato pure il biliardino. Chi, titolare di lido, vuole offrire il calciobalilla alla clientela deve certificarlo, come apparecchio che non eroga vincite in denaro. Agenzia delle Entrate vigile sulla questione. Ci sono sanzioni per i trasgressori.