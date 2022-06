Ucraina: continua la battaglia per il controllo di Severodonetsk

ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, la Presidente della Commissione Europea,, la quale si è successivamente incontrata con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati."Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, ci si è soffermati sulle buone relazioni bilaterali e sul comune impegno ad adoperarsi per porre fine alla guerra in Ucraina, dedicando particolare attenzione agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto", riferisce la Santa Sede.La Russia è aperta al dialogo, ma "bisogna essere in due per ballare il tango". Così il ministro degli Esteri russo, come riporta la Tass, rispetto alla via diplomatica come soluzione al conflitto in Ucraina.Intanto la comunità internazionale stigmatizza la condanna a morte decisa da un tribunale di Donetsk di due cittadini britannici e uno marocchino.E continua la battaglia per il controllo di Severodonetsk, nell'Est del Paese. In Italia il governo declassifica il documento dell'intelligence sulla propaganda russa nei media.Kiev lamenta lo scarseggiare della fornitura delle munizioni: "Stiamo utilizzando tra i 5 e i 6 mila proiettili al giorno, abbiamo quasi finito tutte le munizioni, e stiamo usando i proiettili 155 standard Nato. L’Europa ci sta consegnando anche proiettili di calibro inferiore, ma la quantità di consegne si sta riducendo".