Napoli, 17enne uccide la madre a coltellate

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, entrati dalla finestra per accedere all'interno dell'abitazione. Al momento dell'irruzione la donna era già morta mentre il ragazzo era ancora all'interno dell'abitazione.

NAPOLI - E' successo in un appartamento nel centro storico del capoluogo campano. Un ragazzo ha aggredito la madre al culmine di una lite. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla che provenivano dall'abitazione.Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato trovato con le mani ancora insanguinate.Il dramma è avvenuto in via Rampe San Giovanni Maggiore, nel cuore della zona universitaria di Napoli. Sul posto si sono recati immediatamente gli uomini della Polizia di Stato, agenti dell'ufficio Prevenzione Generale e del commissariato Decumani della Questura di Napoli.