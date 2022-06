Noemi e Carl Brave: online il video di 'Hula-Hoop'

MILANO - Mare, sole, ghiaccioli con lo stecco di liquirizia, giochi e complicità: arriva l'estate travolgente di Carl Brave e Noemi che pubblicano oggi, 29 giugno, il nuovo video del singolo "HULA-HOOP" (Columbia Records / Sony Music Italy) https://youtu.be/W9PoJ6JNfPs.

I due artisti tornano a collaborare insieme dopo il successo straordinario di "Makumba" (certificato Triplo Platino) con un brano dalle sonorità a tratti vintage che richiamano alla mente le immagini luminose delle villeggiature all’italiana. Il testo, ironico ma anche romantico, è una metafora della vita che con le sue difficoltà ci fa rimanere tutti come in equilibrio dentro un hula-hoop.

Nel video, girato alle porte di Roma e diretto da Simone Rovellini - già alla regia di "Makumba" -, viene mostrato tutto il divertimento e l'amicizia sincera che lega i due artisti. E tra hula-hoop e autostop, Carl Brave e Noemi non rinunciano a sensibilizzare i fan sul tema dell'abbandono degli animali in autostrada, argomento sempre molto presente in estate.

Il videoclip contiene anche altre curiosità, come i camei di Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, la partecipazione degli amici veri di Carlo e la presenza straordinaria del cagnolino Rocco, della famiglia Brave (dello zio).

Scritto e prodotto da Carl Brave, il brano “HULA-HOOP” ha lo stile accattivante, leggero ma allo stesso tempo ricercato e inconfondibile del sodalizio artistico e umano nato con “Makumba”, che fonde i rispettivi stili senza far perdere a ciascuno la propria identità musicale.

E mentre nei prossimi mesi Noemi attraverserà l'Italia con il suo viaggio live Indoor e Outdoor sui grandi palcoscenici estivi (il 6 settembre sarà al Castello Sforzesco di Milano) e nei principali teatri fino al prossimo autunno-inverno, Carl Brave sarà protagonista di un'estate di grandi live nei più importanti festival italiani. Si parte il 15 luglio con l'atteso ritorno al Rock In Roma che lo aveva già visto esibirsi davanti a oltre 25.000 persone. Si proseguirà il 20 luglio al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (TO), il 21 al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), il 5 agosto in Piazza Aranci di Massa (MS), il 6 agosto all’Arena della Marca di Treviso, l’11 agosto al Parco Gondar di Gallipoli (LE), il 26 all’Arena del Lago di Modena, l’8 settembre al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (PA) e si concluderà il 9 settembre a Villa Bellini a Catania.