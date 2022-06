Otranto, 'Autori in piazza'

OTRANTO (LE) - L'Istituto di Cultura Salentina torna protagonista nella XXI Sagra del Centro Storico ad Otranto il 28 giugno p.v. assieme alla Casa Editrice I libri di Icaro, all'Associazione Hydro e l’Amministrazione comunale otrantina.Start alle ore 19.00 nella Sala Triangolare del Castello con tanti autori pronti a raccontare e raccontarsi dialogando tra di loro in duetto, senza la canonica prassi di una vera e propia moderazione; una proposta intrigante anche per il pubblico, per conoscere meglio gli autori spronati ad un talk show divertente quanto innovativo.La serata si aprirà con la presentazione del volume “Storie ed emozioni in un tempo sospeso” frutto dell'omonimo concorso letterario bandito nel 2020 dall'ICS e pubblicato nello scorso mese di maggio da “I libri di Icaro”.Si tratta di una raccolta di 39 racconti di esordienti e non, ispirati al tempo incerto e precario della pandemia che rappresentano un autentico spaccato storico di questo difficilissimo periodo in grado di mettere a nudo speranze, sentimenti, emozioni e il vissuto degli autori tra cui i bambini con le loro incredibili e toccanti favole. L'opera è dedicata alla memoria del giovane Giuseppe Tarsilla prematuramente scomparso a dicembre 2021.A seguire, in un ritmo incalzante, il duetto tra Giuseppe Resta autore del romanzo di successo “I Re dell'Africa” e Luigi Giorgino con il suo “Il cavallo della Sacra Corona”; subito dopo spazio alle donne con l'affascinante personalità di Emma Margari, amata soprattutto dai lettori più giovani, con “Portami al Sicuro” e la bravissima Stefania Caracciolo, autrice del saggio “L'Arte di disegnare la propria vita”.Eccellenze salentine a confronto, dunque, per un dibattito aperto al coinvolgimento del pubblico. La serata vedrà, inoltre, la partecipazione straordinaria dell'attore salentino Walter Nestola appena rientrato da New York per le riprese del suo nuovo film, che interpreterà alcuni passi dei 4 romanzi di punta della casa Editrice “I libri di Icaro”.Conduce la serata l'avv. Marta Rossetti.L'Istituto di Cultura salentina è presiduto dall'avvocato e scrittrice Annalaura Giannelli. Sviluppa il suo raggio d'azione oltre i confini nazionali attraverso la creazione di ponti interculturali. Vanta e ratifica accordi e protocolli d'intesa con Enti, Istituti Pubblici, Università e Associazioni operanti oltre confine (Spagna, Grecia, Cina, Lituania, ecc) e mira a valorizzare il Salento e le sue eccellenze nel Mondo.