Pechino invia tre astronauti per completare la sua stazione spaziale

JIUQUAN - I tre sono partiti a bordo di un razzo Lunga Marcia 2F alle 4:44 ora italiana. Resteranno in orbita per sei mesi con l'obiettivo di rendere pienamente operativa la stazione spaziale cinese Tiangong. La stazione, il cui nome significa "palazzo celeste", dovrebbe diventare pienamente operativa entro la fine dell'anno.L'equipaggio dello Shenzhou-14 ha il compito di "completare l'assemblaggio in orbita e la costruzione della stazione spaziale", nonché di "mettere in servizio le apparecchiature" e condurre esperimenti scientifici. Il lancio è avvenuto a Jiuquan, nel deserto del Gobi.