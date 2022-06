Putignano, inaugurato l’evento estivo dedicato al Carnevale

Stasera ognuna delle 11 Grandi Sculture in Cartapesta sarà animata da eventi e spettacoli





Stasera l’evento diventerà festa con intrattenimenti e spettacoli attorno alle sculture che sembreranno prendere vita. Dal tardo pomeriggio anche tante iniziative per bambini nel Villaggio di Farinella. A seguire brindisi benaugurale condito da gag esilaranti in pieno stile carnevalesco nei pressi di ogni scultura: dal grande pagliaccio in piazza Moro al Putin in bianco e nero accanto alla chiesa di San Domenico, e poi, fra gli altri, l’ammaliante sirena distesa sulle chianche accanto a Porta Nuova, la danzatrice in poltrona, e il Santo Stefano alto oltre 12 metri e interattivo che domina il principale Corso Umberto I.Stasera l’evento diventerà festa con intrattenimenti e spettacoli attorno alle sculture che sembreranno prendere vita. Dal tardo pomeriggio anche tante iniziative per bambini nel Villaggio di Farinella.

PUTIGNANO (BA) - E’ stato inaugurato ieri sera con un'allegra passeggiata istituzionale fra le 11 Grandi Sculture in Cartapesta, l’evento “cArte e Maschere – Il carnevale si racconta d’estate”, promosso dalla Fondazione Carnevale di Putignano in collaborazione con il Comune di Putignano.Il via ufficiale alla manifestazione è stato dato nel suggestivo chiostro comunale che ospita la mostra “Farinella, la maschera di Putignano”, da parte della Sindaca Luciana Laera e dal Presidente della Fondazione Carnevale, Maurizio Verdolino. Poi a passeggio fra le installazioni. Prima tappa, il Villaggio di Farinella dove ha tenuto il suo primo discorso da sindaco in carica, Farinella.