Salute, Ruggiero (M5S): "Anche Puglia segua Lazio su bonus psicologo”

"La fotografia scattata – continua – qualche settimana fa tramite il sondaggio condotto da BiDiMedia per l'Ordine regionale degli psicologi tra i cittadini pugliesi maggiorenni aveva già messo in luce come il 13% dei soggetti avesse maturato la consapevolezza di necessitare del supporto psicologico proprio durante l’emergenza Covid. Analogamente si può ben immaginare come anche per le persone più fragili e in via di sviluppo, ovvero giovani e bambini, stressate dalle restrizioni e dalle misure di contenimento della pandemia, si sia registrata una dinamica simile, probabilmente anche più amplificata. Questo quadro dovrebbe spingere la Regione Puglia ad attivarsi seguendo quanto fatto dal Lazio, consapevoli che il bonus psicologo è solo un primo passo. È fondamentale infatti rafforzare la rete di assistenza territoriale, perché la cura della salute mentale non va sottovalutata rispetto a quella del corpo. La Regione, assieme allo Stato centrale, deve creare le giuste condizioni affinché tutti i cittadini possano avere questo diritto” conclude la deputata.

BARI – "La pubblicazione da parte della Regione Lazio del bando rivolto ai giovani fra i 6 e 21 anni per accedere al bonus psicologo deve fungere da esempio anche per la Regione Puglia. L’obiettivo è dare attuazione alla normativa nazionale e intervenire per rimarginare le ferite psicologiche, aggravate a causa della pandemia". Così la deputata Francesca Anna Ruggiero, capogruppo M5S in commissione Affari sociali.