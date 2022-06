Sanità, Bellomo (Lega): "Istituto tumori ammette, a luglio e agosto nessuna ecografia programmata"

BARI - "La smentita dell’Istituto Tumori di Bari è una notizia che apprenderei con soddisfazione, ma purtroppo conferma che avevo pienamente ragione: nei mesi di luglio e agosto non verranno effettuate le ecografie programmate. Se infatti è vero che tutto funziona alla perfezione, tutte le prestazioni continuano ad essere regolarmente erogate, tutti gli ecografi sono in funzione e si è finanche proceduto a una riorganizzazione con tre turni aggiuntivi, allora qualcuno ci deve pur spiegare perché è stato chiesto a 300 pazienti, prenotati per agosto, di posticipare il loro esame tra settembre e dicembre, mentre a quelli di luglio di anticipare l’ecografia a giugno. Evidentemente, quei problemi che ci erano stati segnalati da tanti cittadini pugliesi non sono superati. Le notizie che sono filtrate dalla struttura dipartimentale di radiologia diagnostica non erano affatto infondate, se nella stessa nota trasmessa dall’Irccs “Giovanni Paolo II” si è costretti ad ammettere una carenza di personale che avrebbe potuto causare (e in realtà ha causato) un disservizio: quello di una vergognosa assenza di prestazioni programmate nei mesi di luglio e agosto. Proprio ciò che avevo denunciato, su indicazione di tanti familiari di pazienti, e che l’Istituto Tumori si affretta con sdegno a derubricare a fake news. La smentita sarà pure asciutta, ma se si presta attenzione fa acqua da diverse parti". Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.