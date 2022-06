In Serie B Cristian Bucchi 45 anni è il nuovo allenatore dell’Ascoli. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Nella scorsa stagione è stato il tecnico della Triestina in Serie C e con i friulani è riuscito a qualificarsi per i play off. Il proprietario dell’Ascoli Massimo Pulcinelli lo ha scelto dopo i rifiuti di Stefano Vecchi e William Viali. Per Bucchi è un ritorno ad Ascoli. Ha giocato come attaccante nella squadra marchigiana nel 2004-2005 e nel 2008-2009 in Serie B.

Bucchi ha dichiarato: “Sono contento di allenare l’Ascoli. Voglio ottenere risultati importanti con i bianconeri marchigiani”. L’obiettivo dell’Ascoli è la salvezza. Se ci sarà la possibilità la squadra marchigiana cercherà dopo la permanenza, di qualificarsi per i play off.