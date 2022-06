Serie B: Fabrizio Castori nuovo allenatore del Perugia

Fabrizio Castori nella scorsa stagione ha allenato la Salernitana in Serie A fino al 19 Ottobre 2021 quando è stato esonerato e sostituito da Stefano Colantuono. A Colantuono è poi subentrato il 15 Febbraio 2022 Davide Nicola. L’obiettivo del Perugia è la promozione in Serie A da raggiungere direttamente o dopo i Play Off.

In Serie B Fabrizio Castori 67 anni è il nuovo allenatore del Perugia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023 con possibilità di rinnovo se gli umbri riusciranno a qualificarsi ai Play Off. Castori ha dichiarato: “Sono soddisfatto di avere scelto il Perugia. Voglio giocatori di qualità adatti al mio gioco. Proporrò un calcio molto veloce. Cercherà di ottenere risultati importanti”.