Siccità, Gruppo FI: “A breve mozione per il potenziamento infrastrutture irrigue”

BARI - “La siccità, dice bene Coldiretti, sta progressivamente portando alla desertificazione del nostro territorio ed è per questo che presenteremo nei prossimi giorni una mozione per impegnare la Giunta regionale a sposare il progetto redatto dall’organizzazione del mondo agricolo e dall’Anbi, immediatamente cantierabile per la realizzazione di piccoli invasi. Si tratta di un progetto a basso impatto paesaggistico che può fare la differenza nel tentativo di arginare un fenomeno devastante per il nostro territorio, per l’agricoltura e per tutta l’economia. Gli agricoltori, in particolare, pagano un prezzo salatissimo: le stime registrano perdite di oltre 70 milioni di euro. È evidente che non si possa continuare a non occuparsi di un tema che interroga la politica con un quadro di assoluta emergenza. La ristrutturazione ed implementazione degli invasi, come da progetto proposto da Coldiretti ed Anbi, è un intervento non più rinviabile: la Puglia ha bisogno con urgenza di queste infrastrutture irrigue. Emiliano dovrebbe pensare meno alla gestione del potere e di più ai problemi della Puglia: la nostra agricoltura sta rischiando di crollare ed i nostri terreni, oggi coltivati, di diventare 'paesaggi lunari'”. Così in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia