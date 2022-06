'Sport, danza, salute: uniti per la soliderietà': una due giorni di eventi tra Andria e Montegrosso Pro Calcit

ANDRIA (BT) - Una due giorni dedicata allo sport, alla danza, alla salute, all’enogastronomia con una cornice importante come quella della solidarietà. Il 18 e 19 giugno sarà tempo di vivere la Città di Andria dalla borgata di Montegrosso sino al cuore pulsante di Piazza Vittorio Emanuele II (già Piazza Catuma). "Sport Danza e Salute Uniti per la Solidarietà” un evento ideato in favore delle attività del Calcit che da quasi quarant’anni si occupa sul territorio di malati oncologici.Si parte sabato 18 giugno con l’apertura degli stand per la 3^ edizione del Festival del Tre Nocelle. Un progetto che torna e prosegue la sua avventura sul territorio per promuovere il gelato tipico della Città di Andria. Laboratori di pasticceria, laboratori sensoriali, mostra di auto d’epoca e tante altre attività da mattina a sera in tutto il weekend coordinate dall’Associazione Fipe e Confcommercio Andria. Nel pomeriggio di sabato, poi, spazio alla salute con un raduno ciclo turistico a cura del gruppo ciclo Avis Andria con partenza da Piazza Catuma ed arrivo nel Borgo della Salute di Montegrosso e ritorno. A sera poi in Piazza Catuma spazio allo spettacolo “Carosello Italiano” del centro Zenith seguito dallo show “Music is my life” un evento dedicato a cantanti e talenti del territorio accompagnati da coreografie di danza a cura della Dance Talent. Importante anche il coinvolgimento della scuola di danza orientale di Molfetta.La mattina della domenica si riparte, invece, con il Festival del Tre Nocelle e con “Avis in Bici” una mattinata tra le vie di Andria per vivere da vicino la città senza auto ed inquinamento. A sera, poi, in Piazza Catuma uno show cooking di pasticceria ed a chiusura lo spettacolo di danza sportiva “We are Dancers 3” sempre a cura della scuola federale Dance Talent di Andria. A presentare le due serate, tra sabato e domenica, ci saranno Giuseppe Zingaro e Antonio Memeo.Per l’organizzazione, oltre ai tanti partner privati, fondamentale è stato il patrocinio della Città di Andria con in particolare l’attività organizzativa che ha visto in prima linea il consigliere comunale Nicola Civita con gli assessorati alle “Radici” ed alla “Bellezza”. Per presentare il ricco cartellone di eventi nella due giorni e lo scopo solidaristico dell’iniziativa, appuntamento con una conferenza stampa lunedì 13 giugno alle ore 11 presso la Sala Giunta di Palazzo di Città ad Andria.