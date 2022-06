Ss16, FdI: “Anche il tratto senza cantieri è al limite della percorribilità. Intervengano gli assessori ai trasporti e infrastrutture”

BARI - “L'estate 2022 sarà sicuramente ricordata per le interminabili file, non per accedere alle bellezze del nostro paesaggio bensì quelle causate dai cantieri sulla Statale 16 da Bari in direzione sud". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia della provincia di Brindisi."Si potrebbe scrivere un Ben Hur - prosegue - sulla pazzia di svolgere lavori di rifacimento delle barriere jersey alla vigilia di una delle estati che si prospetta fra le più bollenti, ma voglio spostare l'attenzione su qualche chilometro prima, dove i cantieri non ci sono e neppure la sicurezza.Più delle parole parlano le foto - che allego - di un manto stradale al limite della percorribilità, tratti lunghissimi rattoppati e che dimostrano tutto il cedimento dell'asfalto. Una condizione pericolosa per i veicoli che sfrecciano oltre i 100 km orari. Per non parlare degli assenti o obsoleti pannelli frangisole, giunture trasversali in corrispondenza dei ponti, segnaletica orizzontale e verticale, barriere stradali spartitraffico.Ma l'assessore ai trasporti e quello alle infrastrutture hanno mai percorso quel tratto della Statale? Credo di no, altrimenti si accorgerebbero che è al limite della percorribilità. Ed è sicuramente un pessimo biglietto da visita per le migliaia di turisti costretti a percorrerla”, conclude.