- "La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni". Ad annunciarlo è il segretario generale NATO nell'intervista al Bild. Per questo motivo, invita gli alleati: "non indebolire il sostegno all'Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare, ma anche a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari".