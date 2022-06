Tennis, Roland Garros: Cilic e Ruud volano in semifinale

(via Roland Garros fb)





Tra le donne nei quarti di finale la russa Darja Kasatkina vince 6-4 7-6 con l’altra russa Veronika Kudermetova. Prima semifinale della sua storia per la Kasatkina. La polacca Iga Swiatek supera 6-3 6-2 l’americana Jessica Pegula.

Nei quarti di finale del torneo del Roland Garros a Parigi di tennis il croato Marin Cilic vince 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6 con il russo Andrej Rublev e si qualifica per la semifinale per la prima volta nella sua carriera. Il norvegese Casper Ruud supera 6-1 4-6 7-6 6-3 il danese Holger Rune. Prima semifinale in torneo del Grande Slam per Ruud.