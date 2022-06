La Juventus Primavera eliminata nei Play Off Scudetto

Nel secondo tempo al 5’ il francese Felix Nzouango della Juventus Primavera con una conclusione al volo colpisce la traversa. Al 32’ la Roma Primavera raddoppia con lo spagnolo Javier Vicario di testa. Al 35’ lo svedese Benjamin Tahirovic dei giallorossi sfiora la terza rete. Termina la stagione della Juventus Primavera. I bianconeri cercheranno di rinforzarsi molto presto per ottenere buoni risultati nel prossimo campionato Primavera da Settembre 2022 in poi.

Nella semifinale dei Play Off Scudetto la Juventus Primavera perde 2-0 a Sassuolo con la Roma ed è eliminata. Nel primo tempo al 20’ Luis Hasa dei bianconeri non concretizza una buona occasione. Al 37’ Luigi Cherubini dei giallorossi va vicino al gol. Al 45’ la Roma Primavera passa in vantaggio con Filippo Tripi su punizione.