Tennis, Roland Garros: trionfa la polacca Iga Swiatek

La polacca è molto precisa con i pallonetti e i top spin. La Gauff si oppone con il servizio e i top spin ma non riesce ad imporsi. La Swiatek fa la differenza in positivo con il dritto il rovescio e i lungo linea. Imprendibili il lob e gli smash. Per la polacca terza vittoria in una partita di tennis contro la Gauff, dopo quelle a Roma nel 2021 e a Madrid nel 2022.

La polacca Iga Swiatek vince il torneo di tennis del Roland Garros a Parigi. Supera in finale 6-1 6-3 l’americana Cori Gauff. Secondo successo per la Swiatek al Roland Garros dopo quello del 2020. Per la polacca sesto titolo nel 2022 dopo Doha, Indian Wells Miami, Roma e Stoccarda.