Nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda di tennis sull’erba Matteo Berrettini vince 7-6 7-6 con il tedesco Oscar Otte e si qualifica per la finale. Per Berrettini è la quarta finale nella sua carriera in un torneo sull’erba. Il tennista romano è preciso con 18 aces il rovescio lungolinea e il servizio.

E’ efficace con il dritto e i pallonetti. Berrettini è decisivo con le demivolèè e i top spin. Otte si oppone con i colpi da fondo campo e gli smash ma non riesce a prevalere. Nella seconda semifinale il britannico Andy Murray supera 7-6 6-2 l’australiano Nick Kyrgios.