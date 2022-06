Basket, Happy Casa Brindisi: interesse per Matteo Imbrò del Treviso

In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi è interessato a Matteo Imbrò del Treviso. Il cestista che ha giocato come esterno nella squadra veneta nella stagione che si è conclusa Domenica 8 Maggio, è stato tra i migliori come rendimento in A/1.

Imbrò potrebbe lasciare il Treviso dopo cinque stagioni. Il presidente Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè presto potrebbero iniziare una trattativa con i veneti. Si dovrà trovare l’intesa economica più favorevole per il Treviso e il giocatore. La squadra pugliese dovrà rinforzarsi per puntare nella prossima stagione alla salvezza e alla qualificazione ai play off.