Terna: "Rivedere il progetto per interrare il nuovo elettrodotto Noci-Martina Franca"

Terna, dopo aver avviato una proficua interlocuzione con la Regione Puglia, con le associazioni ambientaliste locali e con le associazioni rappresentative del territorio, ha condiviso di modificare l’originale configurazione realizzativa della linea, al fine di soddisfare le istanze e le osservazioni pervenute.



Per Terna, infatti, il confronto con i territori rappresenta un elemento cardine: tutte le parti interessate nei processi di pianificazione e sviluppo della rete vengono coinvolte con un approccio improntato al dialogo e all’ascolto, dal quale possono derivare soluzioni migliorative sia per l’azienda che per le comunità locali, sempre nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.



Nei prossimi mesi la società che gestisce la rete elettrica nazionali effettuerà ulteriori valutazioni e studi per ingegnerizzare la migliore soluzione possibile per tutte le parti coinvolte.



La linea, pianificata per incrementare la magliatura della rete nell’area e aumentare la sicurezza del servizio di trasmissione dell’energia elettrica, coinvolge i Comuni di Martina Franca e Mottola in provincia di Taranto e i Comuni di Alberobello e Noci in provincia di Bari.



Attualmente l’opera è in attesa della “Valutazione di Impatto Ambientale”, uno degli step necessari nell’arco dell’iter autorizzativo di un’opera.

ROMA - L’elettrodotto 150 kV “Martina Franca – Noci” che collegherà le province di Taranto e Bari, inserito nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, sarà realizzato interamente in cavo interrato. Lo rende noto la società italiana.