Torna a Bari la Giornata del naso rosso

BARI - VIP ViviamoInPositivo Italia ODV organizza la GNR Giornata del Naso Rosso in tutta Italia, per trasmettere il messaggio della clownterapia e raccogliere fondi per finanziare formazione di base, formazione specialistica, missioni all’estero e, in particolare, quella in Albania.E torna anche a Bari, domenica 12 Giugno 2022 dalle 9:00 alle 20:00, la Giornata del Naso Rosso: i clown di Viviamo in Positivo Bari ODV “I colori del sud” vi aspettano in piazza del Ferrarese, con tante attività, giochi e momenti di informazione e sensibilizzazione per comunicare il potere del Naso Rosso.La “Giornata del naso rosso" è pensata per promuovere la «Missione di gioia con iniziative di intrattenimento, informazione, sensibilizzazione, con tanta gioia, allegria e colore, ma anche per raccogliere fondi per i progetti della federazione ViviamoInPositivo», spiegano dall'associazione Vip Bari.Durante la Giornata del Naso Rosso sono previste tante attività, l’iniziativa “adotta un clown”, l’angolo social, attività emozionali, momenti di svago e la baby dance.§ 09:00 – 11:30 Accoglienza, Bans, Piccolo teatrino delle marionette§ 11:30 – 13:00 Movimento Info Vip Bari e giochi§ 16:00 – 18:00 Risveglio Muscolare, baby dance, giochi e momento Info Vip Bari§ 18:00 Spettacolo clown§ 19:00 Spettacolo Bolle§ 20:00 Conclusione con BansVIP Viviamo In Positivo è fondata a Torino nel 1997.Nel 2000 i primi volontari Clown iniziano a prestare servizio presso gli ospedali di Torino. Negli anni successivi anche in altre città italiane nascono le prime Associazioni VIP. Il 16 maggio 2003, in occasione del Primo Raduno Nazionale, nasce la Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia ODV che quest’anno compie 19 anni di vita. La federazione VIP Italia ODV oggi collega oltre 70 associazioni VIP su tutto il territorio nazionale, con circa 4.700 volontari clown appositamente formati che si impegnano settimanalmente a portare il sorriso in più di 200 strutture ospedaliere d’Italia.VIP Viviamo In Positivo Bari ODV – I colori del sudvia Paolo Pellegrino 4/B Bari