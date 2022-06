Torna Lungomare di Libri: lunedì la presentazione della manifestazione letteraria a Palazzo di Città

BARI - Da venerdì 1 a domenica 3 luglio, torna a Bari “Lungomare di Libri”, la manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto, grazie alla presenza di numerosi librai ed editori, e in un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia.Il tema di questa edizione è “Leggere il mondo” secondo il quale, nell’arco di tre giorni, dal pomeriggio alla sera, saranno declinati convegni, lezioni magistrali, presentazioni editoriali, incontri, momenti di approfondimento, attività per bambine e bambini, consigli di lettura e reading. Eventi che toccheranno i luoghi simbolo della città di Bari, da Barivecchia al lungomare, da Largo Vito Maurogiovanni al Fortino Sant’Antonio, fino al Teatro Margherita. Mentre sulla Muraglia, nel tratto compreso tra piazza del Ferrarese e il Fortino, tornerà il caratteristico serpentone con le casette/librerie.“Lungomare di libri” è una manifestazione ideata dall’Assessorato alle Culture, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Bari, realizzata da Comune di Bari e Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nell’ambito della programmazione dei Presìdi del Libro in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme ai librai di Bari e provincia e di case editrici pugliesi associate all'APE-Associazione Pugliese Editori.L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Bari - assessorato alle Culture.La presentazione dell’evento si terrà lunedì mattina, a Palazzo di Città, alle ore 10.30. Interverranno Antonio Decaro, sindaco di Bari, Ines Pierucci, assessora alle Culture e al Turismo del Comune di Bari, Aldo Patruno, direttore dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Grazia Di Bari, consigliera delegata per le Politiche culturali della Regione Puglia, Marco Pautasso, segretario generale Salone Internazionale del Libro di Torino, Orietta Limitone, presidente Associazione Presìdi del Libro, e Rocco Pinto, coordinatore delle librerie per Lungomare di libri.