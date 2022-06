Transizione green: strategie politiche ed esperienze delle imprese in Puglia

BARI - A che punto è la transizione green in Puglia? Qual è la strategia per la Green economy della Regione Puglia? Quali esperienze di innovazione sono già in atto nelle imprese baresi? E cosa accade nei Paesi al di là dell’Adriatico? A questi temi contribuirà a dare risposte un forum internazionale che si tiene domani 29 giugno a Bari presso il Nicolaus Hotel dalle ore 9,15 alle ore 17.00. L’evento “Adriatic Blue and Green Economy”, finanziato dal programma Interreg IPA-CBC Italia Albania Montenegro, vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, universitario e imprenditoriale italiano e albanese. Apriranno i lavori il presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana e Antonio Agrosì Joint Secretariat of Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro. Il forum è organizzato nell’ambito del progetto Interreg SME BE SMART, di cui sono partner Confindustria Bari BAT, Confindustria Albania e Confindustria Montenegro.Nella sessione mattutina si parlerà delle politiche per la transizione green. Su questo tema interverranno, fra gli altri, Milva Ekonomi Ministra per gli Standard e i Servizi e del governo albanese, Alessandro Delli Noci Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia. Seguirà in mattinata una sessione dedicata al contributo per la Blue e Green economy offerto dal mondo accademico e della ricerca, con interventi del Politecnico di Bari e CIHEAM, e da enti come Sace e Uniocamere Puglia.Alle esperienze di innovazione green messe in atto dalle imprese baresi e pugliesi è infine dedicata la sessione pomeridiana, che ha inizio alle 14.30 e che racconta di imprese grandi e piccole del territorio che producono nuovi motori ibridi a idrogeno, che utilizzano l’intelligenza artificiale per controllare le emissioni di CO2, che innovano nel settore dell’ingegneria energetica o nella produzione di fertilizzanti. Fra le testimonianze c’è anche quella del presidente della Sezione trasporti e logistica di Confindustria Bari e BAT Natale Mariella e del presidente dell’Acquedotto Pugliese Domenico Laforgia.