Mesagne: mercoledì 13 luglio concerto di Chiara Civello in Piazza Orsini Del Balzo

MESAGNE (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Mesagne: l'Associazione RiCreAzione, con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Mesagne organizza mercoledì 13 luglio in Piazza Orsini Del Balzo il concerto di Chiara Civello. La cantautrice romana torna a Mesagne per il tour promozionale del suo ultimo lavoro: Chansons.





Chiara Civello e il produttore francese Marc Collin sono tornati insieme una seconda volta. Dopo Eclipse, presentano "Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards".

Una tracklist di 12 brani classici dal 1945 al 1975 di autori francesi. Da Michel Legrand a Charles Aznavour, Charles Trénet, Édith Piaf, Jacques Brel o Gilbert Bécaud e Francis Lai.

Nomi conosciuti dagli amanti della musica francese, ma non necessariamente dal pubblico internazionale. E questa è la grande sorpresa di questo album.

Queste canzoni hanno varcato i confini per oltre 70 anni senza alcun riferimento alla loro eredità francese. Con questa collezione passano dall'ombra alla luce.

Chi potrebbe immaginare che Feelings, The Good Life o My Way siano stati tutti scritti da autori francesi? E che Frank Sinatra, Julio Inglesias, Elvis Presley, Madonna, Lady Gaga, Luciano Pavarotti, Céline Dion, Dalida o Caetano Veloso abbiamo inciso questi capolavori, facendoli diventare a livello internazionale la colonna sonora della nostra vita.

La voce di Chiara Civello è intimista, mettendo spesso a nudo la sua anima.

La produzione è pura con il tocco di Marc Collin: un po' retrò con una varietà di stili che vanno dal piano bar, nel senso nobile del termine (I Will Wait For You, My Way, The Good Life), swing (Petite Fleur), ritmi cubani (Feelings), batteria e beat con improvvisazioni vocali e al pianoforte (La Vie en Rose), soul (What Now My Love) e anche blaxploitation (Hier Encore).

Per informazioni sulle prevendite chiamare il numero 3389044095 oppure consultare il sito www.eventbrite.it.